“Storie ribelli”, la rassegna prosegue a Modena e a Carpi con mostre e graphic novel

MODENA, CARPI – Con una intera giornata dedicata alle graphic novel, la rassegna “Storie ribelli” riprende il 15 aprile alle ore 11, quando farà tappa presso la sede della Cgil di Modena in Piazza Cittadella “Ribelli al confino”, la mostra itinerante ideata e organizzata da ANPPIA Nazionale, che sarà visitabile in occasione della presentazione dell’omonima graphic novel di Maurizio Ribichini (la mostra verrà aperta sin dalle 10). Ne discuterà con l’autore la storica Federica Di Padova.

Alle 16,30, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, presso la sede dell’ANPI di Carpi, il lavoro di Ribichini verrà presentato dal professore Giuliano Albarani insieme alle graphic novel “Arpad Weisz e il Littoriale” di Matteo Matteucci, che racconta la storia dell’allenatore del Bologna morto ad Auschwitz nel 1944, e “Il cobra sta fumando” di Matteo Matteucci e Rinaldo Falcioni.

“Storie ribelli” è un ciclo di iniziative, che si svolgono tra aprile e giugno a Carpi e Modena, organizzato da Anppia, Anpi e Istituto storico per ricordare l’antifascismo e la Resistenza con presentazioni di libri, graphic novel, mostre e recital storici. Le iniziative vedono a Modena la collaborazione dello SPI Cgil e a Carpi il sostegno della Fondazione CR Carpi e di ANPPIA nazionale.

Il ciclo riprende il 22 aprile a Carpi, nel giorno della Liberazione della città: la mattina alle 11 per le scuole e alle 21 per la cittadinanza andrà in scena presso l’auditorium San Rocco il recital storico musicale scritto da Giovanni Taurasi e prodotto da ANPPIA nazionale “Marci su Roma. La resistibile ascesa del fascismo”, con Tupamaros e Teatro al quadrato. Il 6 maggio le iniziative proseguono a Modena con una discussione sull’attualità dell’antifascismo e la presentazione del libro di Giovanni Taurasi “Le nostre prigioni. Storie di dissidenti nelle carceri fasciste”. L’iniziativa condotta da Vanni Bulgarelli vedrà protagonista il politologo ed esperto di sociologia della comunicazione Massimiliano Panarari.

