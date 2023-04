Teatro Comunale di Bomporto, con “Donne Guerriere” si conclude la stagione 2022/2023

BOMPORTO – Uno spettacolo tra musica e teatro dedicato a tutte le donne che creano e ricreano simbolicamente la vita. Con “Donne Guerriere” – con Ginevra Di Marco e Gaia Nanni da un’idea di Francesco Magnelli per la regia di Gianfranco Pedullà – si conclude sabato prossimo 15 aprile 2023 alle 21 la Stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Comunale di Bomporto curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Sul palco con Di Marco e Nanni anche Francesco Magnelli (pianoforte e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras ed elettronica); drammaturgia di Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà; musiche originali e drammaturgia musicale di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori; collaborazione ai movimenti attoriali di Paola Vezzosi. Le scene sono di Franco Venturi, le luci di Gianni Pollini, il suono di Vladimir Jagodic, i costumi di Alessandrajane. Una produzione Teatro Popolare d’Arte in collaborazione con Luce Appare e Funambulo.

Lo spettacolo

Lo spettacolo rende omaggio alle “donne guerriere” del nostro tempo. Vere combattenti che, con le loro scelte e la loro stessa vita, sono diventate pagine autentiche e indelebili della nostra memoria. Sulla scena Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, accompagnate da Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e da Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras e elettronica, in un racconto originale e coinvolgente, daranno vita a dialoghi, monologhi e canzoni inedite e canzoni di tradizione popolare.

Lo spettatore verrà a contatto con le vite di chi ha saputo costruire il proprio futuro e di chi, come molti, cerca di immaginare e il proprio. Donne operaie, militanti della parola e della canzone, passando da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, per tornare a Ginevra e Gaia e, tramite loro, a tutte le donne di oggi.

Un racconto collettivo ironico e profondo che lega “noi” e “loro” con tante parole e musiche dal vivo, che ci facciano ancora ballare e ritrovare insieme.

Chi Sono Le Donne Guerriere

Nota di regia di Gianfranco Pedullà

“‘Donne Guerriere’ parla di chi si batte – con le armi delle parole, del racconto, del canto, dei gesti esemplari – contro le violenze e le discriminazioni subite dalle donne.

Lo spettacolo, che intreccia continuamente musica e teatro, non è scritto in forma di teatro canzone o di teatro di narrazione; piuttosto è un caleidoscopio di frammenti scenici che tendono alla ricomposizione” dei linguaggi: il canto, il monologo, il dialogo, la musica, il ritmo, la poesia. Una cosa nuova ma, in realtà, molto antica.

Lo spettacolo rievoca storie di donne note e meno note: da Rosa Parks a Nilde Jotti, da Anna Magnani a Virginia Woolf e alle tante donne sconosciute di grande umanità, cui rimanda la storia della badante Ludmilla. Nel racconto vengono approfondite le storie di due artiste dell’importanza di Rosa Balistreri e Caterina Bueno e il loro rapporto con Firenze e con la musica popolare. Non mancano poi le storie di giovani (come l’operaia Luciana licenziata proprio nel momento di attesa di un figlio) fino ad arrivare a frammenti, in qualche modo, autobiografici delle stesse artiste in scena, anche loro “donne guerriere”.

La straordinaria performance di Ginevra di Marco (che canta e recita) e di Gaia Nanni (che recita e canta), la bellezza delle musiche originali e tradizionali composte e arrangiate da Di Marco, Magnelli e Salvadori e dei testi comici e drammatici di Manuela Critelli rendono prezioso questo spettacolo”.

Info biglietti

Teatro Comunale di Bomporto (via Verdi 8/A , Bomporto (MO))

Tel 059/800776 WhatsApp: 333/2424474

teatrocomunalebomporto@ater.emr.it

www.comune.bomporto.mo.it

www.ater.emr.it

Facebook Cinema Teatro Comunale di Bomporto

Orario biglietteria

Martedì 15-19, giovedì 10-13, venerdì 18-21, nei giorni di spettacolo 19-21

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater.emr.it oppure telefonando al numero 059/800776 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2424474. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: