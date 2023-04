Teatro di una lite a Pasqua, esercizio pubblico chiuso per 30 giorni

MODENA – Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 aprile, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore al titolare di un esercizio commerciale di vicinato che si trova in viale Gramsci a Modena.

Il provvedimento di chiusura dell’esercizio, della durata di 30 giorni, si è reso necessario a seguito dei fatti occorsi nel pomeriggio di Pasqua, poiché è stato teatro di una violenta lite tra due cittadini di origine straniera che ha portato al ferimento di uno dei due contendenti, nonché in esito a numerosi recenti controlli effettuati dalla Polizia di Stato e dalle altre forze dell’ordine. L’esercizio pubblico era già stato interessato da due precedenti analoghe chiusure.

I nuovi controlli hanno fatto emergere che il locale continua ad essere abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e

concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli stessi residenti del quartiere hanno manifestato a più riprese un forte senso di insicurezza e allarme sociale a causa della permanenza all’interno del negozio e nelle sue immediate vicinanze di soggetti sovente ubriachi, non di rado coinvolti in liti di strada. L’area rimarrà oggetto di monitoraggi da parte delle pattuglie della Polizia di Stato, anche per verificare il rispetto della misura.

