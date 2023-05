Al via a Modena il Motor Valley Fest

MODENA – Tante opportunità per confrontarsi sul futuro dell’automotive, tra innovazione digitale, mobilità elettrica e carburanti alternativi come l’idrogeno, nella prospettiva della sfida europea del 2035. Ma anche l’occasione per ammirare in quattro giorni le auto e le moto più iconiche delle aziende della terra dei motori, visitare mostre e musei che raccontano storie suggestive, seguire sfilate di automobili che hanno fatto la storia, partecipare a eventi e iniziative in Piazza Grande, in piazza Roma e a Palazzo Ducale, nelle strade e nelle piazze del centro, così come in tanto altri luoghi.

Sono gli ingredienti della quinta edizione del Motor Valley Fest che si svolge a Modena da giovedì 11 a domenica 14 maggio, con la serata di sabato caratterizzata dalla Notte europea dei Musei. Il programma completo e sempre aggiornato si può consultare sul sito www.motorvalley.it.

Il taglio del nastro è in programma giovedì alle 12.30, nel cortile d’onore di Palazzo Ducale che anche quest’anno ospita il “Best of Motor Valley” con l’esposizione di autentici capolavori: dalla prima apparizione pubblica della Ferrari Roma alla Ducati Streetfighter V4 e alla Revuelto di Lamborghini, dalla Pagani Utopia alla MC20 Cielo di Maserati, fino alla Dallara EXP versione IR8 Tribute e a diversi altri gioielli delle case motoristiche.

Il primo appuntamento, però, è alle 9 di giovedì al Teatro comunale Pavarotti-Freni con il convegno inaugurale che, dopo i saluti istituzionali del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del presidente di Unioncamere Andrea Prete e di Remo Taricani, Unicredit Deputy Head Italia, prevede gli interventi, introdotti dal direttore di “QuattroRuote” Gian Luca Pellegrini, dei ricercatori di McKinsey & Company: Andreas Cornet, Senior Partner, e Michele Bertoncello, Partner.

Seguirà la Motor Valley Top Table sui temi di attualità con i rappresentanti degli storici marchi della Terra dei Motori: Andrea Pontremoli, Ceo Dallara Automobili; Claudio Domenicali, Ceo Ducati Motor Holding Spa; Andrea Antichi, Chief Manufacturing Officer Ferrari Spa; Stephan Winkelmann, Chairman and Ceo Automobili Lamborghini; Davide Grasso, Ceo Maserati; Hannes Zanon, Commercial Director Pagani Automobili; Livia Cevolini, Ceo Energica Motor Company Spa.

Chiuderanno la mattinata i keynote speech di Cristina Bombassei, Consigliere e Chief Csr Officer Gruppo Brembo; Edoardo Merli, Adg Power Transistor Sub-Group VP STMicroelectronics; Johannes – Joerg Rueger, presidente Bosch Engineering GmbH; Christian Richter, Google Director Global Automotive.

Il Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, Muner, Meneghini & Associati, con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice Agenzia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, Unrae sezione veicoli industriali, Autopromotec, Aci, Bologna Fiere – Motor Show. Il progetto è cofinanziato dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020. Unicredito è main sponsor della manifestazione. Sponsor: Accenture, Bosch, Aramco. Media Partner internazionale: Wall Street Journal.

Il programma dei convegni prosegue giovedì e venerdì con appuntamenti al Motor Valley Accelerator (via Francesco Selmi 19) e in sala Calandra di Unicredit (via Francesco Selmi 15) dedicati all’evoluzione del settore, alla filiera dell’automotive e ai temi finanziari.

Tra giovedì e venerdì si svolge anche “Innovation & Talents” l’area di networking dedicata ai talenti, alle start up e al mondo universitario. Dodici le università che esporranno in Piazza Grande le proprie Formule Sae; in ‘pista’ il Muner Motorvehicle University of Emilia-Romagna e i Team/Squadre Corse italiani, mentre in Accademia militare ci saranno oltre 40 startup nazionali e internazionali e una delegazione ungherese. In Fondazione San Carlo in programma 12 “Talent Talks” rivolti agli studenti con i principali brand della Motor Valley, tra cui Lamborghini, Maserati, Dallara, Ducati, racconteranno ai futuri professionisti le competenze richieste dal mondo del lavoro nel settore automotive.

