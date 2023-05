Alluvione, Coordinamento cispadano: “Cementificazione e mancata messa in sicurezza idrogeologica sono la causa”

Attraverso una nota stampa, Silvano Tagliavini, a nome del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce, interviene in merito all’alluvione che ha colpito la scorsa settimana i territori della Romagna:

Il primo lo diamo direttamente a Bonaccini. Una donazione veloce da eseguire e di una consistente entità: oltre 250 milioni di euro! Come ? E’ sufficiente che la Giunta regionale deliberi l’abbandono del progetto autostradale Cispadana a favore di quello della realizzazione dei tratti mancanti di strada a scorrimento veloce e si renderanno così disponibili oltre 250 milioni di euro che sono la differenza tra il costo a carico di Regione e Stato per l’autostrada e il costo di completamento della “strada a scorrimento veloce”.

“Scattano meccanismi psicologici particolari di fronte alle calamità e che portano molti cittadini a fare donazioni in denaro alle popolazioni colpite. Vengono lanciate sottoscrizioni da testate giornalistiche su carta e televisione. Si mobilitano associazioni di volontariato. Ognuno si prodiga per incentivare questa pratica. Lo ha fatto anche il presidente Bonaccini battendo tutti sul tempo. In cosa consisteranno poi gli aiuti concreti e chi li gestirà, non è dato sapere. Non ci esimiamo allora anche noi del Coordinamento cispadano dal dare due suggerimenti per eventuali donazioni.

E’ solo così che Bonaccini e la sua Giunta dimostrerebbero la reale volontà di ricostruire la Romagna. Di dare un concreto aiuto economico a quelle migliaia di cittadini e aziende che hanno perso tutto a causa di una dissennata cementificazione (Regione Emilia Romagna al terzo posto per consumo di suolo in Italia, Comune d Ravenna al secondo).

Secondo suggerimento al Governo che può e deve fare la sua parte in fatto di donazioni. Come? Distogliendo quei 200 milioni di euro messi in Bilancio nel 2022 dal Governo Draghi, Ministro dei Trasporti Giovannini, per la realizzazione della Cispadana autostradale. Soldi immediatamente utilizzabili per aiutare la popolazione romagnola. E’ così che Primo Ministro e Ministro dei Trasporti avrebbero potuto dare, nella loro visita alle popolazioni colpite, un segno tangibile, concreto, della loro vicinanza. Cementificazione e mancata messa in sicurezza idrogeologica che a seguito dei cambiamenti climatici sono la causa di quanto successo e di quanto succederà se non mettiamo un freno alla folle rincorsa al primato del PIL a tutti i costi.

Si può crescere in PIL (Prodotto Interno Lordo) valutando esclusivamente l’aspetto della finanza come fatto fino ad ora o adottare la formula del BIL (Benessere Interno Lordo) che si preoccupa del benessere in termini sociali incominciando con il rispettare l’ambiente,” la nostra casa comune” dice Papa Francesco, perché solo così potremo mettere le basi per uno sviluppo eco-sostenibile dando un futuro a chi verrà dopo di noi”.