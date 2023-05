Anche a Finale Emilia in arrivo il punto infermieristico di comunità

FINALE EMILIA – Anche a Finale Emilia è in arrivo il punto infermieristico di comunità: il nuovo servizio proposto da Ausl – che fa seguito a quello attivato a Massa Finalese qualche settimana fa – verrà presentato alla cittadinanza lunedì 22 maggio, alle ore 20.45, nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di I Grado Cesare Frassoni, in via della Rinascita.

All’incontro, oltre al sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti e al vicesindaco e assessore alla Sanità Michele Gulinelli, parteciperanno Annamaria Ferraresi, direttrice del Distretto Sanitario di Mirandola, Mary Guerzoni, responsabile delle Case della Comunità del Distretto di Mirandola, Monia Biagini, coordinatrice Casa della Comunità di Finale Emilia, Cristina Veratti, infermiera di Comunità, Elena Bavieri, medico di Medicina generale, Giuseppe Licitra della direzione sanitaria Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, Alessandro Andreani, direttore Struttura Complessa di Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca, Stefano Sassi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Santa Maria Bianca.

L’infermiere di Comunità è una nuova figura professionale che Ausl Modena sta introducendo in tutto il territorio provinciale, destinata a rappresentare un punto di riferimento costante per i pazienti con patologie croniche e fragilità e per i loro famigliari o per i caregiver, che potranno così contare su una presa in carico globale, condivisa con medico di base e specialisti, in risposta a bisogni di tipo assistenziale, sia sul versante sanitario che sociale.

