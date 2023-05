Anche un allevamento di Limidi di Soliera nell’inchiesta di Report sui suini maltrattati

SOLIERA – Anche un allevamento modenese, situato a Limidi di Soliera, è finito al centro dell’inchiesta di Report sui maltrattamenti subiti dai suini, andato in onda nella serata di ieri, lunedì 29 maggio. In particolare, l’inchiesta della trasmissione di Rai 3 era incentrata sugli allevamenti che forniscono animali al Consorzio del Prosciutto di Parma e sul rapporto tra il consorzio stesso e l’ente certificatore CSQA.

Per quanto riguarda l’allevamento solierese, le immagini girate da Last Chance for Animals mostrerebbero i suini in condizioni igieniche particolarmente scadenti. In particolare, gli animali sarebbero sporchi e le loro feci e urine sarebbero finite anche all’interno dei contenitori con cibo e acqua a loro destinati.

Inoltre, al centro dell’inchiesta sono finiti anche alcuni comportamenti da parte degli operai dell’allevamento nel momento in cui devono spostare i maiali nei recinti denominati “scarti”, dove vengono posizionati i suini malati o feriti. Questi animali, secondo l’inchiesta di Report, verrebbero colpiti con calci o con chiavistelli per “incentivare” il loro spostamento, e in alcuni casi tirati per la coda o per le orecchie. Dubbi anche sull’uccisione di alcuni suini, che sarebbe avvenuta senza attendere il parere obbligatorio del veterinario.

