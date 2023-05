Bomporto, la piscina Darsena riapre venerdì 2 giugno

BOMPORTO – Dopo il lungo periodo di chiusura, iniziato lo scorso mese di settembre, durante il quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dell’impianto, la piscina Darsena di Bomporto riaprirà il prossimo venerdì 2 giugno: l’Amministrazione comunale di Bomporto ha, infatti, siglato un accordo con WeSport, società aggiudicataria del bando di gara, per la gestione dell’impianto per i tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto.

Tra pochi giorni, dunque, i cittadini bomportesi potranno nuovamente fruire dei servizi offerti dalla piscina, la cui segreteria sarà già aperta per informazioni e iscrizioni a partire da lunedì 29 maggio e fino a giovedì 1 giugno, dalle 18 alle 20. Con l’apertura di giovedì 2 giugno, invece, entreranno in vigore nuovi orari, indicati nelle locandine sottostanti.

A partire dal 2 giugno, saranno, dunque, utilizzabili dal pubblico la vasca da 25 metri, quella da 15 metri, i campi da calcetto, beach volley e street basket e il bar interno attrezzato. Le vasche saranno disponibili sia per la normale balneazione che per il nuoto in corsia. Dal 5 giugno al 29 luglio, poi, sono in programma corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti e corsi fitness in acqua. Anche in questo caso tutte le informazioni sono disponibili nelle locandine sottostanti.

Diversi anche gli eventi in programma durante l’estate: sabato 24 giugno e sabato 22 luglio sono in programma due tornei di beach volley, il 9 giugno la Festa di inizio estate, il 12 agosto il Picnic sotto le stelle, il 27 agosto la Serata finale

