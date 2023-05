Carpi: non risponde ai famigliari, nulla da fare per una donna nonostante i soccorsi di pompieri e Croce Blu

CARPI – Nella mattina di oggi, martedì 30 maggio, i Vigili del Fuoco di Carpi sono intervenuti con l’ausilio anche dell’autoscala in via Ravenna per soccorrere una donna che si trovava sola all’interno del proprio appartamento e non rispondeva alle chiamate di famigliari e vicini. Purtroppo, dopo aver aperto la porta, i pompieri hanno constatato la gravità della situazione, trovando la donna priva di sensi. Nonostante l’intervento del personale sanitario della Croce Blu di Soliera e la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Carpi nel tentativo di rianimazione, per la signora (L.P., nata nel 1948) non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta in seguito anche una pattuglia dell’arma dei Carabinieri.

