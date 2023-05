Elezioni comunali, chiusi i seggi a Camposanto: affluenza al 53,8%

CAMPOSANTO – Chiusi alle ore 15 di oggi, lunedì 15 maggio, i seggi a Camposanto, dove, nella giornata di ieri e in quella di oggi erano in programma le elezioni per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Ad essere reso noto, per il momento, è stato solamente il dato relativo all’affluenza, che si attesta al 53,86%, in calo rispetto all’ultima tornata elettorale, quando si era attestato al 58,49%.

Ora sono iniziate le operazioni di scrutinio, al termine delle quali si saprà sia chi i camposantesi hanno scelto come nuovo sindaco tra la prima cittadina uscente Monja Zaniboni (centrosinistra), sostenuta dalla lista “Noi per Camposanto”, e lo sfidante Daniele Manfredini (centrodestra), sostenuto dalla lista “Centrodestra per Camposanto), sia la composizione del nuovo Consiglio comunale.

