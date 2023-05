Fermato per un controllo, aggredisce i Carabinieri: arrestato 23enne

CASTELFRANCO EMILIA – Nella serata di mercoledì 24 maggio, poco dopo le 21, a Castelfranco Emilia, i Carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 23enne per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Nella circostanza, un militare libero dal servizio, mentre transitava nei pressi della stazione ferroviaria, ha notato due persone sospette aggirarsi a piedi, allertando così la centrale operativa 112, che ha inviato immediatamente la pattuglia in supporto.

I due uomini, alla vista dei militari, hanno tentato subito la fuga: il 23enne è stato raggiunto, ma lo stesso ha provato ad opporsi al controllo, colpendo i Carabinieri con calci e pugni, cagionando loro lievi lesioni. Il predetto giovane è stato contenuto e successivamente tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’altro uomo, favorito dalla circostanza, è riuscito a salire su un treno in partenza in quell’istante, ma è stato successivamente individuato ed identificato. Nella mattinata di ieri, 25 maggio, il 23enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

