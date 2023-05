Hockey, termina il sogno nazionale per gli Scomed Bomporto Under 16

BOMPORTO – Fermati ai quarti di finale nazionali gli Scomed Bomporto. Termina, dunque, qui il sogno dei giovani bomportesi Under 16, ultima delle formazioni giovanili della società di Bomporto ancora in lizza per il titolo. Troppo forti i Fox Legnaro che domenica 29 maggio hanno superato gli Scomed in entrambi gli incontri della giornata, nonostante le prodezze di Alessia Bergamini e Tommaso Allegretti che nel secondo incontro avevano iniziato a prendere le misure agli avversari per poi, però, cedere allo strapotere dei padovani. Rimane per gli Scomed la grande soddisfazione per una stagione che ha visto i bomportesi far parte delle migliori otto squadre Italiane.

Risultati partite : A Legnaro (PD)

Fox Legnaro- Scomed Bomporto 6 – 0

Scomed Bomporto – Fox Legnaro 2 – 7 ( Per i Scomed Bomportro goal di : Bergamini ,Allegretti)

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : Corazzari E, Ardente E, Zanella G, Idrizoski R, AllegrettiT, Parmeggiani S,Corazzari R, Rebecchi F, Bergamini A,Raimondi F, Vergari G, Cipriano A, Marchica M.Allenatore Bergamini A.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: