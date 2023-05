Inaugurata la Ciclovia del Pisciatello che collega Cesena a Cesenatico

CESENA – Per chi va in bici o ama passeggiare e fare sport, c’è un nuovo percorso nel verde e nel silenzio che va dall’entroterra al mare e precisamente da Cesena a Cesenatico. È la Ciclovia del Pisciatello, che scorre lungo l’omonimo fiume per 15 chilometri. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo percorso di 8,3 km, che si aggiunge ai 6,7 km già esistenti, grazie al contributo di 400mila euro della Regione Emilia-Romagna e di 680mila del Comune di Cesenatico. Al taglio del nastro, partecipazione del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. L’intero percorso, segnalato da cartelli, con il completamento del tratto da Macerone a Cesenatico, si estende ora per 15 chilometri. Gli ultimi lavori hanno riguardato la realizzazione di tre passerelle sui corsi d’acqua e aree verdi, grazie anche a nuove messe a dimora: oltre 2mila piante tra alberi e siepi.

“Viviamo giorni difficili, le conseguenze del maltempo sono tuttora evidenti e il lavoro di tutti per tornare alla normalità prosegue, pur nella sofferenza per quanto accaduto – afferma Bonaccini-. L’opera rappresenta un tentativo riuscito di rispetto e valorizzazione del territorio, un passo ulteriore verso quella sostenibilità ambientale sempre più necessaria, sia per la vita di tutti i giorni che per l’attrattività turistica e naturalistica dei nostri luoghi. Ringrazio il sindaco Gozzoli per il lavoro di squadra che ha permesso il completamento di questa ciclovia. L’obiettivo- chiude il presidente- è avere una rete sempre più ampia di piste ciclabili in Emilia-Romagna per restituire a cittadini e turisti percorsi alternativi di viaggio in armonia con i territori”.

Il progetto

l progetto complessivo prevedeva la realizzazione di 8,3 chilometri da aggiungere ai 6,7 chilometri già esistenti, per un percorso totale di 15 km. Nel novembre 2021 è stato inaugurato ufficialmente il primo tratto di 3,75 chilometri che collega Macerone a Sala, sono state realizzate due passerelle ciclopedonali, una sul corso d’acqua Olca e l’altra sul il fiume Pisciatello e in seguito è stato completato anche il tratto dalla rotonda della Gnaffa fino a via Canale Bonificazione e poi fino a via Cantalupo, con l’installazione di staccionate. Nelle ultime settimane sono state posate le ultime passarelle e la cartellonistica.

