Meteo, nuova allerta per temporali e piene dei fiumi per domenica 7 maggio

Torna la pioggia sull’Emilia-Romagna dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. Per la giornata di domenica è stata, dunque, diramata una nuova allerta gialla, valida dalle 00:00 del 7 maggio fino alle 00:00 dell’8 maggio, per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Dal pomeriggio di domenica 7 maggio sono previsti temporali sparsi, localmente di forte intensità, sui settori emiliani centro occidentali, con possibili effetti e danni associati. I livelli Idrometrici sono rientrati sotto soglia 1 lungo tutti i tratti arginati dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene.

Il codice giallo nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Nelle zone montane/collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

