Mirandola, dal 27 maggio al 25 giugno la mostra “Pezzi unici” al Barchessone Vecchio

MIRANDOLA – Dal 27 maggio al 25 giugno 2023, al Barchesone Vecchio è in programma la mostra “Pezzi unici”, a cura di ANFFAS-MIRANDOLA.

“Pezzi unici” nasce dalla volontà di offrire un’esperienza percettiva esclusiva nel suo genere che stimola, oltre che la parte motoria dei nostri corpi, la creatività cognitiva in senso ampio. Il segno, le tracce materiche, pittoriche e quelle con gli elementi circostanti vengono composti, si originano dalla pura espressività arrivando ad essere un armonico insieme. La combinazione delle forme di ogni opera cela un fote richiamo all’individuo che gli ha dato la forma.

I creatori dei quadri sono 30 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 55 anni, con disabilità fisica e/o cognitiva, che grazie alla propria e naturale creatività, mediante l’utilizzo dei materiali e del colore, trasformano i segni in arte. Le opere d’arte saranno quindi uniche per chi le crea ma anche per chi le riceve e custodisce

L’inaugurazione è in programma domenica 28 maggio alle ore 16.30.

