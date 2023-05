Mirandola, le attività in programma alla sala “Trionfini” a fine maggio e a giugno

MIRANDOLA – Di seguito le attività, attualmente programmate, presso la Sala Edmondo Trionfini – Piazza Celso Ceretti 9 – Mirandola:

– Da Venerdì 26 maggio 2023 a Domenica 18 giugno 2023: Mirandola Ricorda: “dr. VILMO CAPPI a dieci anni dalla scomparsa (2013-2023)”: Mostra: “Vilmo Cappi: uno sguardo artistico su Mirandola e le tradizioni emiliane” a cura di Giovanni Benatti. La mostra sarà visibile durante il Memoria Festival, le domeniche e i festivi dalle 10 alle 12 e in occasione degli eventi organizzati nella sala o su richiesta. Mostra visibile fino a domenica 18 giugno 2023.

A cura di Comitato Sala Trionfini, Amici della Consulta Mirandola, Consulta del Volontariato Mirandola, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e di CPL CONCORDIA groupe.

– Aperture in occasione Memoria Festival: Mostra: “Vilmo Cappi: uno sguardo artistico su Mirandola e le tradizioni emiliane” a cura di Giovanni Benatti: Sabato 27 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30; Domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30.

– Domenica 04 giugno 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Mostra aperta: “Vilmo Cappi: uno sguardo artistico su Mirandola e le tradizioni emiliane” a cura di Giovanni Benatti.

– Lunedì 05 giugno 2023: Mirandola Ricorda: MONS. LUIGI TOSATTI nel 60° della scomparsa – Prevosto di Mirandola dal 1951 al 1963. – ore 08.30 e ore 18.30: Duomo: Santa Messa in suffragio; – ore 17,30: Cimitero di Mirandola: Deposizione fiori e momento di preghiera sulla tomba. A cura di Comitato Sala Trionfini, Amici della Consulta Mirandola e Parrocchia Santa Maria Maggiore Mirandola. (vedi allegato)

– Lunedì 05 giugno 2023: 3° Corso di formazione per alimentaristi riservato ai volontari delle APS e delle ODV: – ore 18:00 registrazione partecipanti; – ore 18.30: inizio corso; – ore 22.00: termine corso.

Adesioni, max 55 partecipanti, entro le ore 12:00 di lunedì 29 maggio, esclusivamente tramite e-mail: prenotazionesalatrionfini@ gmail.com . Per confermare l’adesione, nella mail, devono essere comunicati i seguenti dati: cognome; nome; data di nascita; luogo di nascita; estremi di un documento d’identità non scaduto (tipo e numero); recapito telefonico; associazione di appartenenza. Le e-mail non complete con tutti i dati necessari NON saranno ritenute valide. È richiesto il contributo di euro 2, per spese di segreteria e sala, da versare in loco. (vedi allegato)

– Martedì 06 giugno 2023 ore 21.00: presentazione del libro: “ELISABETTA LA REGINA INFINITA – Garzanti”. Dialogo con l’autore MARCO UBEZIO modera l’incontro Guido Zaccarelli. A cura di Comitato Sala Trionfini, Amici della Consulta Mirandola e AVIS (Associazione Volontari Italia Sangue) sezione cultura di Mirandola. (vedi allegato)

– Sabato 10 giugno 2023 ore 16.00: Mirandola Ricorda: “dr. VILMO CAPPI a dieci anni dalla scomparsa (2013-2023)”: INCONTRO: “Vilmo Cappi e il suo amore eclettico per La Mirandola” – Moderatore: Renata Bertoli – Relatori: Paolo Artioli, Giovanni Benatti, Nunzio Borelli, Mauro Calzolari, Paolo Campedelli, Paolo Golinelli. (vedi allegato)

– Domenica 11 giugno 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Mostra aperta: “Vilmo Cappi: uno sguardo artistico su Mirandola – e le tradizioni emiliane” a cura di Giovanni Benatti

– Domenica 11 giugno 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00: Mirandola Colleziona esposizione di pubblicazioni del dr. Cappi, cartoline di Mirandola, libri di storia locale e tanto altro (vedi allegato)

– Domenica 18 giugno 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Mostra aperta: “Vilmo Cappi: uno sguardo artistico su Mirandola e le tradizioni emiliane” a cura di Giovanni Benatti

– Da Sabato 24 Giugno 2023 fino al 30 luglio 2023: Mirandola Ricorda: Mostra: “ORA LABORA ET SOGNA” dedicata al Maestro Gino Gavioli: inaugurazione Sabato 24 giugno 2023 ore 17.00: La mostra, allestita da “Amici della Consulta APS” di Mirandola e Comitato Sala Trionfini, in collaborazione con il Circolo Anspi San Massimo di Fossa con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e della MP Meccanica Pico, viene organizzata in occasione dei cento anni dalla nascita di Gavioli, nato il 9 maggio 1923.