Mirandola, Memoria Festival in piazza Costituente: il mercato si sposta in via Maestri del Lavoro

MIRANDOLA – Domani, sabato 27 maggio, stante la presenza del Memoria Festival in piazza Costituente, il mercato settimanale di Mirandola sarà spostato in via Maestri del Lavoro, che sarà chiusa al transito e con divieto di sosta con rimozione. Saranno chiuse al transito e con divieto di sosta con rimozione anche le vie Bernardi e Caduti di Nassiriya.

