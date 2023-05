Mirandola, perseguita la ex con telefonate e regali: 52enne condannato per stalking

MIRANDOLA – Non si rassegnava all’idea della separazione dalla propria ex moglie. Così, a partire dall’agosto 2021, aveva iniziato a perseguitarla con regali e continue telefonate, arrivando a violare il divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto in seguito alla denuncia da parte della donna. Per questo, un uomo di 52 anni di Mirandola, già ai domiciliari dopo le ripetute denunce dell’ex moglie, è stato condannato a diciotto mesi di carcere per stalking.

