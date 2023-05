Nonantola, approda in Consiglio comunale il progetto del nuovo centro sportivo del Modena

NONANTOLA – E’ approdato in “Commissione consiliare programmazione territorio e ambiente” del Consiglio comunale di Nonantola il progetto relativo al nuovo centro sportivo che il Modena calcio ha intenzione di costruire nella sede dell’ex maneggio e del ristorante Green Village, in via Maestra di Bagazzano. Sono, dunque, stati resi noti – come riporta “Il Resto del Carlino” – alcuni dettagli inerenti al progetto della società canarina che, a quanto sembra dalle prime battute della discussione in Consiglio comunale, non dovrebbe incontrare particolari ostacoli da parte dell’Amministrazione comunale nonantolana, dopo il via libera già arrivato da parte di Provincia e Regione.

In particolare, sui circa 7 ettari di terreno in questione, il Modena avrebbe intenzione di costruire 4 campi da calcio (2 in erba e 2 sintetici), che ospiterebbero gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile, palestra, sauna, uffici, store per articoli sportivi, bar e ristorante interno, tribuna da circa 250 posti e parcheggi. Se il progetto verrà approvato, il Modena, prima di poter costruire il nuovo centro sportivo, dovrà procedere ad una serie di interventi, in accordo con Amministrazione comunale nonantolana ed enti preposti: innanzitutto, la demolizione degli edifici presenti nell’area in questione, quindi la modifica della viabilità e la costruzione, a spese del Modena, di una collinetta anti-alluvione di un metro e mezzo di altezza.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: