Nonantola, maltrattamenti ai danni dei genitori: 30enne a processo

NONANTOLA – E’ stato denunciato dal padre per maltrattamenti, ma nel frattempo ha fatto pace con i propri famigliari ed è tornato a vivere con i genitori. Nonostante questo, finirà a processo un 30enne residente a Nonantola, a cui non è bastato risolvere le problematiche con i propri genitori per evitare il rinvio a giudizio con l’accusa di maltrattamenti. Tutto accadde tempo fa, quando, in seguito a diversi presunti episodi di vessazioni e prepotenze ai danni dei genitori, il 30enne fu denunciato da parte del padre. Ora, l’avvio del processo: la prima udienza è stata fissata per il 17 ottobre.

