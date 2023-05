Operaio finalese morto sul lavoro: patteggia il collega, rinviato a giudizio il datore di lavoro

FINALE EMILIA – Morì cadendo dalla terrazza dell’abitazione di Ferrara dove stava svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione. E’ la storia di Giuseppe Fiore, operaio 59enne da anni residente a Finale Emilia, che perse la vita mentre era al lavoro nel marzo del 2021. Due erano le persone indagate in seguito alla sua morte: il legale rappresentante della cooperativa che si stava occupando dei lavori di ristrutturazione nell’abitazione ferrarese e un collega di Fiore, al lavoro insieme al 59enne al momento dell’incidente. Per entrambi l’accusa è di non aver preso adeguate precauzioni per evitare cadute dall’alto. Solo uno di loro, però, andrà a processo: mentre il collega di Giuseppe Fiore ha scelto di patteggiare una condanna a dieci mesi di reclusione, il legale rappresentante della cooperativa che gestiva i lavori è stato rinviato a giudizio nel corso dell’udienza preliminare. La prima udienza del processo è stata fissata per il 26 settembre: il fratello della vittima si è costituito parte civile.

