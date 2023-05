Potenziamento corse treni, Gd modenesi: “Ora si lavori anche sul trasporto pubblico locale”

In seguito all’accordo stipulato tra Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna e Comune di Bologna per il potenziamento delle tratte del servizio ferroviario metropolitano, i Giovani Democratici della provincia di Modena commentano positivamente la portata dell’iniziativa, che prevede un progressivo aumento delle corse dei treni nei week-end e nelle fasce serali per alcune tratte che interessano anche la provincia di Modena. Questo il commento di Matteo Silvestri, segretario dei GD provinciali:

“Come Giovani Democratici della provincia di Modena commentiamo positivamente l’accordo siglato tra Regione, Città Metropolitana di Bologna e Comune di Bologna che, nei prossimi mesi, prevede un ulteriore potenziamento del servizio ferroviario metropolitano. Un aumento delle corse dei treni, specialmente nelle fasce serali e nei week-end, di varie tratte che interessano anche diversi territori della nostra provincia, va nella direzione di una mobilità pubblica sempre più capillare, efficiente e sostenibile. Per questa ragione, crediamo sia altrettanto importante investire ulteriori risorse anche per potenziare il trasporto pubblico locale al fine di disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati nei collegamenti all’interno della nostra provincia. Continuare a investire in tutti i territori regionali, senza concentrare gli sforzi solamente nei territori urbani, è un segnale di grande lungimiranza politica e sociale. Dunque riteniamo sia fondamentale che le istituzioni continuino a sostenere le politiche di ammodernamento, consolidamento e sviluppo della mobilità, affinché questa diventi una reale e competitiva alternativa al trasporto privato su tutto il territorio provinciale, creando le condizioni perché cittadini possano muoversi capillarmente sul territorio in una maniera che tenga insieme sostenibilità ed efficienza. Come Giovani Democratici siamo assolutamente convinti che un territorio fortemente interconnesso possa godere di enormi benefici. Occorre dunque non accontentarsi, ma puntare sempre a un miglioramento attraverso cui passa poi la costruzione di un futuro più roseo per i nostri territori e non solo”.

