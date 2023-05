Predoni delle auto di nuovo in azione a Mirandola, razziata una Bmw

MIRANDOLA – Ennesimo caso di auto razziata nel territorio della Bassa modenese, in questo caso a Mirandola.

“Pochi giorni fa, in via Celso Gheraldi – commenta l’esponente di Forza Italia Silvio Covino che ha raccolto la segnalazione arrivata dalla cittadinanza – è stata smontata e depredata di ruote, fanali e volante una BMW di grossa cilindrata. Un pezzo alla volta, in piena notte e senza fare rumore, sono riusciti a sventrare l’automobile e a fuggire con tutti i componenti. Si tratta di uno degli ormai numerosi furti di questo tipo che si verificano nella città dei Pico. Temiamo ci sia una vera e propria banda specializzata in questa tipologia di furti e che ha un punto d’appoggio nel territorio. Chiediamo – conclude Silvio Covino, esponente di FI – più controlli, soprattutto nelle ore notturne, e su tutto il territorio comunale, anche nella prima periferia dove i sistemi di videosorveglianza sono meno capillari.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: