Problema tecnico, sospeso temporaneamente a livello nazionale il rilascio di carte d’identità elettroniche

A causa di un problema tecnico a livello nazionale sul sistema del Ministero degli Interni, è temporaneamente sospeso il rilascio della carta d’identità elettronica (cosiddetta “CIE”). Solo in caso di urgenze documentate, i Servizi Demografici potranno emettere il documento in formato cartaceo. In attesa che da Roma venga ripristinato il servizio, ai cittadini che avevano già preso appuntamento ne sarà dato uno nuovo.

