Raptor Engineering nel segno del tre a Misano in Carrera Cup Italia

L’attesa è finita per il team Raptor Engineering, atteso al via della Porsche Carrera Cup Italia 2023 nel primo round del Misano World Circuit nel weekend del 7 maggio. Una vigilia vissuta già in pista con i test pre-gara e una squadra, quella modenese, pronta a ben figurare sia nell’assoluta sia in Michelin Cup con le tre 911 GT3 Cup da 510 cavalli schierate in partnership con il Centro Porsche Catania, costantemente al fianco della factory diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati. Raptor Engineering è reduce da un 2022 in cui ha replicato il trionfo in Michelin Cup del 2021, ma quest’anno, alla quarta stagione nel prestigioso monomarca tricolore, per la prima volta il team ha iscritto ben due vetture tra i contendenti dell’assoluta.

Belle speranze sono riposte nel giovane talento piacentino Lorenzo Ferrari, che a 20 anni fa il suo esordio in Carrera Cup dopo i titoli conquistati nel Campionato Italiano GT e, lo scorso anno, nella classe GTE dell’European Le Mans Series. Se Ferrari è già un giovane di livello, sulla seconda 911 GT3 Cup al via tra i Pro c’è un rookie di prospettiva che con Raptor ha intrapreso un percorso di crescita ben strutturato e progressivo iniziato con una serie di test già nel 2022: è Giuseppe Guirreri, pilota siciliano che a soli 16 anni esordisce anche lui in Carrera Cup come il più giovane fra i 35 piloti iscritti. Sia Ferrari sia Guirreri sono stati anche selezionati da Porsche Italia per il progetto di coaching denominato Scholarship Programme e riservato ai più giovani protagonisti del monomarca.

L’outsider a sorpresa del round di Misano sarà Andrea Levy, nome noto dell’automotive che per la prima stagionale si è unito al roster di Raptor Engineering. L’ideatore di MIMO Milano Monza Motor Show, come Ferrari e Guirreri, sarà per la prima volta al via della serie e nel suo caso anche al volante della 911 GT3 Cup per un’esperienza a tutta adrenalina per l’appassionato gentleman driver. La tappa inaugurale della Carrera Cup Italia si apre venerdì 5 maggio con le prove libere e sabato mattina con le qualifiche. Sempre sabato gara 1 è in programma alle 16.40 con diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204). Gara 2 è domenica alle 11.55 live ancora su Sky Sport Arena e anche in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1 giro sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Il team principal Andrea Palma dichiara: “I pensieri della vigilia sono positivi perché abbiamo lavorato bene in preparazione e nei test, con tempi interessanti, e poi perché abbiamo fatto il possibile per presentarci al meglio all’esordio. Con Lorenzo Ferrari ripartiamo al 100%. Il potenziale c’è, ma come sempre tutto va ben gestito. Prima di parlare dobbiamo fare i fatti e sappiamo che la stagione sarà tostissima, visto il livello dei partecipanti. A Misano puntiamo a tre obiettivi: capire dove siamo rispetto agli altri, capire in che direzione lavorare e portare a casa più punti possibile senza fare errori. In una parola: concretezza. In un anno così i piazzamenti conteranno ancor più che in passato. Anche con Guirreri abbiamo svolto dei buoni test in cui ha preso confidenza con pista e auto, mentre per Levy sarà la prima volta sulla Porsche e con un’auto totalmente ‘racing’. Misano gli piace, dovrà cercare quanta più padronanza possibile rispetto a pista e mezzo. Noi gli forniremo tutto il supporto necessario”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: