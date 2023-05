Sciocolà, a ottobre torna a Modena l’evento dedicato al cioccolato

MODENA – Dedicato al cioccolato artigianale, si rinnova per il quinto anno l’appuntamento con “Sciocola’- Festival del Cioccolato Artigianale”. SGP Grandi Eventi è lieta di annunciare le nuove date della manifestazione, in programma dal 27 al 29 Ottobre nel centro storico di Modena tra Via Emilia Centro, Corso Duomo, Piazza Matteotti, Piazza Mazzini, Piazza Torre e Piazza Grande.

I numeri della scorsa edizione rendono Sciocola’ un evento imperdibile: la presenza degli espositori è aumentata ogni anno arrivando a 100 nel 2022, oltre 100 fra eventi e appuntamenti, nonchè la partecipazione di 130mila visitatori per la kermesse più dolce dell’anno. Disfide, showcooking, degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, presentazioni di libri, laboratori per bambini e spettacoli itineranti e in sede fissa che coinvolgeranno tutti, senza dimenticare le tantissime iniziative che vedranno protagonista il pubblico della kermesse, questo e tanto altro per il ricco calendario di eventi gratuiti che animerà il capoluogo estense accompagnando i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri.

Non mancheranno i grandi appuntamenti che fanno di Sciocola’ un evento imperdibile come le Maxi Sculture di cioccolato e due Fabbriche del Cioccolato dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione che portano alla creazione del Nettare degli Dei; confermati anche i momenti di premiazione, dove verrà assegnato lo Sciocola’ d’Oro, il riconoscimento ad una personalità del mondo dello spettacolo, della cultura o dello sport che abbia contribuito con la sua opera a promuovere l’immagine della città a livello nazionale ed internazionale e il premio Sciocola’ Rosa (Ruby Award) dedicato a donne che si sono distinte nel proprio campo lavorativo e hanno contribuito a portare in alto il nome della città al di fuori dei confini nazionali.

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e patrocinata dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, con il contributo della Camera di Commercio di Modena.

