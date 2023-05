Scortichino, sabato 27 maggio biciclettata e visita all’impianto idrovoro di Santa Bianca

SCORTICHINO – Nell’ ambito della fiera paesana, sabato 27 maggio a Scortichino avrà luogo una biciclettata per tutta la famiglia. La partenza è in programma da piazza 20 maggio alle ore 14.30, con destinazione impianto idrovoro di Santa Bianca. Qui, sosta di circa un’ ora per la visita guidata dell’ impianto e alle 16.30 è previsto il rientro con tappa presso il museo della moto “Glorie Italiane”, situato presso le ex scuole elementari del paese in via Cimarosa. Previsto un omaggio a tutti i partecipanti e un super regalo per i bambini. Info: Marcello 3392088847, oppure Silvio 3473047040.

