Scuola primaria di Massa Finalese, programmati gli interventi di riqualificazione

FINALE EMILIA – Si è svolto ieri, mercoledì 17 maggio, un incontro tra l’Amministrazione comunale di Finale Emilia, gli insegnanti e i rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano la Scuola Primaria di Massa Finalese. Oggetto del confronto, a cui hanno partecipato il sindaco, Claudio Poletti, il vicesindaco Michele Gulinelli, l’assessore all’Istruzione Patrizia Melara e un tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici, i problemi ormai cronici della struttura scolastica (in special modo le infiltrazioni di acqua), causa di crescente preoccupazione soprattutto per i genitori, che hanno portato la scuola a rimanere chiusa, oltre che nella giornata di oggi, come tutte le altre, anche nella giornata di domani, venerdì 19 maggio.

Già nella giornata di oggi, 18 maggio, gli operai del Comune di Finale Emilia sono intervenuti per realizzare un viale ghiaiato intorno alla scuola e domani la ditta incaricata provvederà alla riparazione del pavimento dei bagni e della biblioteca, sostituendo le mattonelle rotte. A partire da questo mese e in giugno e luglio, verranno eseguiti una serie di lavori per cercare di riqualificare la struttura. Verranno rinnovati il bagno per portatori di handicap e quello di servizio alla cucina.

L’impianto elettrico verrà rifatto per consentire l’utilizzo di un cuoci-pasta elettrico. La pavimentazione esterna verrà ripristinata con la posa di massetti autobloccanti. Si provvederà alla sostituzione dell’ascensore e all’installazione di citofoni ai cancelli di accesso. Inoltre, in seguito allo stanziamento di bilancio voluto dall’Amministrazione comunale, l’ufficio Lavori Pubblici sta progettando il rifacimento completo di tutto il tetto, comprese le grondaie.

“Si tratta di un edificio – dice l’assessora all’Istruzione Patrizia Melara – che ha manifestato grossi problemi già poco dopo la sua realizzazione, ormai diversi decenni fa. Con questi interventi che erano doverosi ci auguriamo di risolvere le problematiche più impellenti. Particolarmente importante sarà il rifacimento della copertura, grazie al quale si potrà finalmente ovviare in modo definitivo alle continue infiltrazioni di acqua, fonte di grande disagio”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: