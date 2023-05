Maltempo, infiltrazioni alla scuola primaria di Massa Finalese

FINALE EMILIA – Continuano, anche nel territorio della Bassa modenese, le criticità legate all’ondata di maltempo che si è abbattuta negli ultimi giorni sul territorio della regione Emilia-Romagna. Oltre a diversi ponti chiusi nel territorio modenese, tra cui ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul Secchia e ponte di Navicello vecchio a Nonantola, ponte bailey a Solara e ponte di via Passo Ca’ Bianca a Finale Emilia sul Panaro, e ad alcune strade chiuse o a viabilità modificata per parziali allagamenti, in particolare a Bomporto, Mirandola, e frane o strade dissestate nell’appennino modenese, è stata segnalata una problematica riguardante la scuola primaria di Massa Finalese.

In particolare, il maltempo di questi giorni avrebbe accentuato la problematica riguardante la presenza di alcune infiltrazioni di acqua, che avrebbero portato molti genitori nella giornata odierna, sebbene la scuola sia ufficialmente rimasta aperta, a tenere a casa i propri figli per mancanza di sicurezza riguardo all’agibilità della scuola. Interpellato in proposito, il Comune di Finale Emilia fa sapere che un sopralluogo è stato effettuato alla scuola primaria nella mattinata di oggi, 17 maggio, per valutare la situazione. Nuovi aggiornamenti riguardo eventuali decisioni in merito all’apertura o chiusura della scuola saranno riportati all’interno di questo articolo.

