Tappezzò la scuola della figlia con foto intime dell’ex: chiesti 3 anni di reclusione

Tappezzò l’ingresso della scuola elementare frequentata dalla figlia con foto intime dell’ex compagna. Per questo comportamento e altre persecuzioni nei confronti della donna, 35enne, per un uomo di 38 anni, residente in un Comune della Bassa modenese, finito a processo per stalking e maltrattamenti, è stata richiesta una pena di 3 anni di reclusione.

I fatti risalgono alla seconda metà dello scorso anno, quando la donna aveva denunciato l’allora compagno per maltrattamenti: secondo la testimonianza fornita dalla 35enne, l’uomo controllava ogni aspetto della sua vita, dai vestiti che indossava alle sue frequentazioni, arrivando a picchiarla in due occasioni.

Dopo la denuncia e la separazione, le cose non erano migliorate: l’uomo continuava a perseguitarla, pedinandola, telefonandole anche durante la notte e arrivando, appunto, a tappezzare la scuola della figlia con foto intime dell’ex compagna. Ora si attende la decisione del giudice riguardo alla richiesta di condanna per il 38enne, che, dopo un periodo ai domiciliari, è attualmente sottoposto all’obbligo di firma.

