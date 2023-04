Tra i nuovi Maestri del lavoro, dipendenti di aziende di Mirandola, Cavezzo, San Felice, San Prospero e Finale Emilia

Come ogni anno, oggi, 1° Maggio, sono stati insigniti della “ Stella al merito del Lavoro” circa 1.000 lavoratori selezionati a livello nazionale, che con questa insegna assumono il titolo di “Maestro del Lavoro”. Sono diciassette i neo-Maestri della Provincia di Modena che riceveranno questo prestigioso riconoscimento. Di norma la cerimonia di consegna delle Insegne ai nuovi Maestri del Lavoro della Regione Emilia-Romagna si svolge il 1° maggio ed è organizzata dalla Prefettura di Bologna con la collaborazione del Consolato regionale.

Quest’anno la cerimonia ufficiale in sede regionale, per la consegna della “Stella” al decorato, avverrà indicativamente nella prima settimana di Dicembre in concomitanza con le celebrazioni del Centenario della “ Stella al merito del Lavoro “ istituita il 30 Dicembre 1923 con Regio Decreto n. 3167. I 17 neo-Maestri della Provincia di Modena riceveranno questo riconoscimento a Bologna, presso l’Aula Magna di S. Lucia in via Castiglione, assieme ad altri 83 insigniti provenienti da tutta la regione Emilia-Romagna.

Una seconda cerimonia si terrà sempre in Dicembre a Modena, in questa circostanza i diciassette neo- Maestri riceveranno il “brevetto” di nomina dal Prefetto di Modena alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose della provincia di Modena. Ogni anno nuovi volti, donne e uomini che, su presentazione delle Aziende che vedono fra i loro ranghi questi ammirevoli dipendenti e dopo una approfondita verifica svolta da apposite Commissioni, ottengono l’ambito riconoscimento per una intensa vita di lavoro.

È quest’ultimo, di certo, l’aspetto più rilevante: la Stella al Merito del Lavoro, regolata prima da un Regio Decreto del 1923 e poi da una Legge dello Stato del 1967, viene assegnata su segnalazione del datore di lavoro che rileva nei comportamenti di questi neo-Maestri le caratteristiche previste per il riconoscimento della onorificenza.

Ricordiamo le linee guida per onorare questi e tutti gli altri Maestri e Maestre nominati in passato che si sono particolarmente distinti nel senso del dovere, serietà professionale, inventiva e genialità creativa, organizzazione e doti dirigenziali e, non ultimo, capacità di trasmettere le conoscenze. Ed è proprio il possesso di queste doti peculiari e delle competenze maturate che fa proseguire l’impegno dei Maestri del Lavoro associati alla Federazione Nazionale in attività di volontariato nelle scuole primarie e secondarie, con iniziative di Testimonianza Formativa a favore degli studenti. In Provincia di Modena, nel Consolato modenese retto dal Maestro del Lavoro Maurizio Morgillo, sono iscritti oltre 280 Maestre/i, mentre su tutto il territorio del Paese se ne contano circa 16.000. A tutti i nuovi Maestri i nostri vivissimi complimenti e l’augurio che questa meravigliosa “Stella” (al merito del Lavoro) continui a brillare mentre li accompagna nel loro percorso di vita.

Di seguito, l’elenco dei nuovi Maestri del lavoro:

