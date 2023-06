Auto si cappotta e prende fuoco dopo un incidente: due persone morte carbonizzate

SAVIGNANO SUL PANARO – Tragico incidente nella notte tra ieri, 12 giugno, e oggi, 13 giugno, a Savignano sul Panaro, comune della provincia di Modena. Intorno alle ore 2, infatti, in via Magazzeno, due auto sono state coinvolte in un sinistro stradale: a seguito dell’impatto, avvenuto per causa ancora in corso di accertamento, una delle due vetture si è cappottata, prendendo fuoco. All’interno dell’auto in fiamme sono rimaste bloccate due persone, morte carbonizzate. Una terza persona, che si trovava a bordo della seconda auto coinvolta nell’incidente, è stata, invece, trasportata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora ricoverata non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorsi e alle forze dell’ordine, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: