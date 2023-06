Autobus, aumenta il costo di biglietti e abbonamenti extraurbani

Per il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia «va preso atto che dal 2014 l'inflazione è aumentata del 18 per cento e sono aumentati anche i costi dei carburanti. Nonostante questo, apprezziamo la scelta di adeguare i costi tariffari mediamente del 10 per cento, attuando scelte sulla modulazione degli abbonamenti che vanno incontro agli utenti che vengono dai territori più periferici e svantaggiati andando, in alcuni casi, addirittura a diminuire i costi rispetto al passato».

"Abbiamo appreso dalla stampa l’adeguamento del prezzo dei biglietti per il servizio di trasporto pubblico in Provincia. Crediamo sia giusto adeguare il costo dei biglietti per cercare di coprire l’inflazione che sta colpendo il nostro paese, ma bisogna fare uno sforzo per offrire un servizio migliore alla cittadinanza Con l’avvio del servizio di vacanza scolastica, ci sono stati dei cambiamenti di linee e di orari in diversi punti della città senza, però, un'adeguata divulgazione dell' informazione. Questa mancanza si ripercuote sugli operatori d’esercizio che sono il primo punto d’approccio e di sfogo per la cittadinanza. Da diverso tempo il servizio di trasporto pubblico in città è peggiorato e a nostro avviso ha pesato la mancanza di un comitato degli utenti attento ai disservizi. L’avvio delle vacanze scolastiche ha portato anche ad un peggioramento nei tempi di percorrenza e quindi ad un ulteriore aggravio degli operatori d'esercizio nello svolgimento del servizio. La dirigenza aziendale è sempre più distante dalle istanze dei lavoratori e questo aumenta sempre di più le dimissioni volontarie e quindi la mancanza di personale. Chiediamo alle istituzioni locali di intervenire per salvaguardare il trasporto pubblico in città al fine di evitare una stagione di conflitti sindacali".

Dal primo luglio 2023 il costo dei biglietti e degli abbonamenti extraurbani dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di Modena viene adeguato in parte all’inflazione. La decisione è stata recepita dalla Provincia di Modena, dopo un confronto tecnico con l’Agenzia per la mobilità e SETA. Nell’ambito di questo confronto - spiega aMo in una nota stampa - è stato deciso di agevolare gli abbonati annuali residenti nei territori più periferici della provincia, montagna e Area Nord, che devono percorrere lunghe distanze in bus, bloccando le tariffe al costo massimo di 4 zone. Nessun aumento quindi per chi percorre 5 zone, e riduzioni per chi ne percorre 6 o 7. Grazie alla promozione Salta su, finanziata dalla Regione, gli studenti delle scuole medie e quelli delle scuole superiori aventi diritto continueranno a viaggiare gratuitamente. Attraverso questi adeguamenti, che assorbono solo in parte l’inflazione accumulata dal 2014 ad oggi, si consente al Gestore SETA di rispettare i vincoli di mantenimento dell’equilibrio economico di gestione richiesti dalla legge Regionale in materia e di effettuare gli investimenti necessari all’acquisto di mezzi nuovi ed efficienti, come quelli appena presentati, nonostante l’impennata dei prezzi dei carburanti e le conseguenze dell’epidemia di COVID.Di seguito le nuove tariffe sui principali titoli di viaggio:Restano invariate le tariffe dei servizi urbani di Modena, Carpi e Sassuolo. Le informazioni dettagliate saranno consultabili sul sito di SETA www.setaweb.it . Questo il commento del sindacato