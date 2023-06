Concorso Polizia Locale: 96 posti disponibili in Emilia-Romagna, 3 al Comando di Modena

MODENA - Di cosa si occupa la Polizia locale? Come si articola nel territorio l’attività di servizio e quali sono gli ambiti di intervento? Ma soprattutto qual è il percorso da intraprendere per farne parte? Queste e altre domande troveranno ascolto e risposta giovedì 29 giugno al Comando della Polizia locale di Modena in via Galilei 165. Dalle 10 alle 12 si svolge infatti l’open day organizzato dalla Polizia locale in vista del concorso regionale per l'assunzione a tempo pieno di agenti, la cui scadenza è fissata venerdì 30 giugno: 96 i posti messi a bando, di cui 3 per il Comando di Modena. Durante l’open day, gli operatori di Polizia locale saranno disponibili ad accogliere quanti vorranno chiedere informazioni sul bando (procedure di iscrizione, materie da studiare, modalità delle prove), ma, più in generale, curiosità sulla professione di agente di Polizia locale, come tipologie di servizi svolti e crescita professionale. Nel corso dell’iniziativa sarà possibile anche visitare gli uffici e la sala operativa del Comando, da dove quotidianamente si organizza e si dirama l’attività di presidio sul territorio.Il concorso regionale ha l’obiettivo di assumere, a tempo pieno, 96 agenti di Polizia locale dei Comuni e delle Unioni di Comuni ed anche agenti di Polizia locale delle Province. Possono presentare domanda le persone che alla data di scadenza del bando (30 giugno 2023) hanno compiuto 18 anni e non hanno compiuto il 36° anno di età. Quindi possono partecipare i nati dal 01/07/1987 al 30/06/2005 compresi; sono specificate nel bando comunque alcune deroghe. Al concorso possono iscriversi anche coloro che non risiedono in regione, purché abbiano i requisiti richiesti. Per concorrere è necessario possedere il diploma di scuola media superiore (maturità o diploma quinquennale o titolo di studio che sia comunque legalmente valido per l’accesso all’università). Tutte le informazioni sul concorso e il relativo bando sono presenti sul sito wwwservizi.regione.emilia- romagna.it