Cpl Concordia, approvato il bilancio 2022: nel 2023 previste 150 assunzioni

CONCORDIA – Attraverso una nota stampa, CPL Concordia annuncia l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 da parte dell’assemblea dei soci:

“Un anno caratterizzato da crescita di fatturato e utili, costante ottimizzazione della gestione corrente, sostegno agli investimenti e alla digitalizzazione per ulteriormente rafforzare il ruolo di CPL CONCORDIA come azienda strategica nella transizione energetica del Paese”, si legge nel comunicato diffuso dal gruppo cooperativo concordiese.

VALORE DELLA PRODUZIONE a 328 milioni di euro, in crescita del 13,1% rispetto ai 290 mln del 2021;

a 328 milioni di euro, in crescita del 13,1% rispetto ai 290 mln del 2021; EBITDA : 24,8 mln pari al 7,6% (era stato di 20,7 mln nel 2021 corrispondente al 7,1%);

: 24,8 mln pari al 7,6% (era stato di 20,7 mln nel 2021 corrispondente al 7,1%); INVESTIMENTI a 11,9 milioni di cui 5,4 mln nell’attività di Gestione Calore, 2,3 mln per Programmi Applicativi e 0,6 mln nella Sicurezza Informatica e Trasformazione Digitale.

a 11,9 milioni di cui 5,4 mln nell’attività di Gestione Calore, 2,3 mln per Programmi Applicativi e 0,6 mln nella Sicurezza Informatica e Trasformazione Digitale. UTILE NETTO 6,3 mln rispetto a 1,2 mln del 2021;

6,3 mln rispetto a 1,2 mln del 2021; Debt/Ebitda: 1,26x (1,43x nel 2021).

Paolo Barbieri, presidente di CPL CONCORDIA, commenta: “Il 2022 è stato un anno contraddistinto da eventi esogeni negativi impattanti anche per la nostra impresa, come lo scoppio della guerra in Ucraina e l’aumento esponenziale del costo dei vettori energetici. Tutti quanti abbiamo dovuto mettere in campo soluzioni nuove, innovative, indispensabili per affrontare un contesto che mutava a velocità mai viste prima, ma siamo riusciti a chiudere un bilancio positivo, migliore delle nostre iniziali aspettative, permettendoci, così, di riconoscere anche ai soci un Ristorno superiore all’anno precedente e ad essi va il nostro sentito ringraziamento”.

L’investimento in piani per la formazione del personale – prosegue la nota stampa di CPL Concordia – è aumentato a 1,8 milioni di euro (+6,8%), corrispondenti a 41.533 ore per 1.219 corsi attivati (+54%). Attraverso CPL Academy sono stati organizzati corsi e distribuiti in totale 27 tra borse e premi di studio a giovani meritevoli. I piani di welfare aziendale adottati hanno consentito la distribuzione a soci e dipendenti di oltre 800 mila euro. L’accelerazione dei processi di trasformazione energetica su tutti gli ambiti industriali e della Pubblica Amministrazione porta oggi CPL CONCORDIA a definire un nuovo e ambizioso piano di assunzioni per il 2023 che prevede l’ingresso di 150 nuove risorse rispetto alle 1.471 unità presenti al 31/12/2022.

CPL CONCORDIA attua, secondo il principio “Energia che migliora la vita”, il proprio Piano Strategico della Sostenibilità mettendo a sistema tutte le iniziative in un programma organico di obiettivi, azioni e tempi di realizzazione, declinato in: buona salute, istruzione di qualità, uguaglianza di genere, energie rinnovabili, lavoro dignitoso, crescita economica, consumo sostenibile e vita sulla terra, contribuendo al miglioramento degli indicatori e target che costituiscono i 17 SDGs dell’agenda ONU 2030.

Pierluigi Capelli, direttore generale di CPL CONCORDIA, commenta: “I risultati approvati oggi premiano la competenza, gli sforzi, la dedizione e la passione dei nostri soci e dipendenti. Oggi CPL ha bilanci a posto ed un know how ulteriormente rafforzato, elementi che le consentono di affrontare i mercati con la piena consapevolezza delle proprie potenzialità. Cercheremo di cogliere al meglio le opportunità offerte da PNRR, dandoci obiettivi di crescita nel rispetto degli indicatori di bilancio e unendo, a livello strategico, il nostro nuovo piano industriale con quello di sostenibilità: un’unica strategia unirà, in modo organico, i nostri obiettivi”.