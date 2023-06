Da Livanova un omaggio a Mario Veronesi: intitolata l’aula di formazione al padre del biomedicale di Mirandola

MIRANDOLA – Si è svolta mercoledì pomeriggio nella sede di Mirandola di via Statale Nord l’evento in cui LivaNova ha ufficialmente dedicato a Mario Veronesi il suo centro di formazione. In occasione del 50° anno di sviluppo di prodotti salvavita

cardiopolmonari (CP) LivaNova ha scelto di rendere omaggio a colui che ha contribuito a creare e sviluppare il distretto biomedicale di Mirandola, grazie alle sue grandi doti di imprenditore e innovatore e che rappresenta un pilastro della storia di LivaNova.

“Abbiamo deciso di intitolare a Veronesi il nostro centro di formazione perché a lui dobbiamo l’istituzione della biomedical valley e l’inizio del nostro viaggio in questo sito qui a Mirandola. Mario Veronesi rappresenta il nostro passato, e questa sala il

nostro futuro. E’ infatti il luogo dove andiamo a formare le nostre operatrici e i nostri operatori che ogni giorno si dedicano a sviluppare prodotti salvavita per pazienti di cardiochirurgia” ha spiegato Luca Scalmana, LivaNova Senior Director of Site Operations di Mirandola durante l’evento.

Presenti all’evento anche l’assessora alla Cultura e Innovazione del Comune di Mirandola, Marina Marchi, e la figlia di Veronesi, Francesca Veronesi, fondatrice e presidente della Maverx Foundation, che si occupa di promuovere innovazione, ricerca, sviluppo, formazione e divulgazione scientifica delle tecnologie biomedicali attraverso implementazione di nuove forme di collaborazione con la comunità locale e internazionale. “Mio padre apprezzerebbe molto una iniziativa del genere- ha commentato Francesca Veronesi – perché ha una funzione operativa e pratica, cosa che gli piaceva molto”

La sala di formazione intitolata al dottor Mario Veronesi, ospiterà le sessioni didattiche in cui i dipendenti di LivaNova imparano l’assemblaggio dei circuiti per circolazione extracorporea personalizzati, utilizzati durante le procedure di bypass Cardiopolmonare.

“I sistemi di circolazione extracorporea utilizzati negli interventi cardiaci e sostituiscono temporaneamente le funzioni vitali di cuore e polmoni, al fine di mantenere in vita il paziente mentre il team chirurgico interviene sugli organi. – ha spiegato Franco Poletti, Vice Presidente Cardiopolmonare Europa di LivaNova – Per questo, la formazione dei nostri colleghi è cruciale non solo per noi, ma soprattutto per tutti i pazienti di cardiochirurgia che possono beneficiare dei prodotti che sviluppiamo in questo sito.”

Lo stabilimento LivaNova di Mirandola:

Lo stabilimento sito di Mirandola, è l’hub principale della produzione di attrezzature monouso per la

Business Unit Cardiopulmonare di LivaNova. Più di 1.000 dipendenti lavorano qui in un’ampia gamma

di ruoli, tra cui Operations, Qualità, Ricerca&Sviluppo, Supply Chain e Vendite. Il sito ha una superficie

totale di piu di 100.000 mq , che lo rende il più grande sito nel più importante distretto biomedicale

italiano.

Vengono prodotti a Mirandola più di 500’000 ossigenatori l’anno, utilizzati per supportare altrettanti

pazienti in tutto il mondo.

LivaNova nel mondo

LivaNova PLC è una società globale di tecnologia e innovazione medica costruita in quasi

cinquant’anni di esperienza e attraverso un impegno incessante nel fornire speranza ai pazienti e alle

loro famiglie attraverso tecnologie mediche innovative, offrendo miglioramenti che cambiano la vita

sia a livello cerebrale che cardiaco. Con sede a Londra, LivaNova impiega circa 2.900 dipendenti ed

è presente in più di 100 paesi in tutto il mondo a beneficio di pazienti, operatori sanitari e sistemi

sanitari.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: