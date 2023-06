Gianni Vancini e la banda “John Lennon”, grande serata di musica jazz a Mortizzuolo

«Sarà un grande piacere per me e per gli allievi della “Lennon” salire sul palco insieme a un artista conosciuto al di fuori dei confini nazionali come Gianni Vancini, che è la prova di come Mirandola continui ad essere fucina di grandi talenti in ambito musicale», spiega Besutti. «Sono felicissimo di partecipare a questo evento – aggiunge Vancini – innanzitutto perché “gioco in casa” e poi perché si tratta del saggio finale di questo corso jazz che tengo a Mirandola ormai da tanti anni e che mi sta dando grandi soddisfazioni. Sarà una festa, che offrirà a tutti l’occasione di restituire il frutto di un anno di lavoro».

MIRANDOLA - È uno straordinario appuntamento quello in programma domani, giovedì 29 giugno, alle ore 21, a Mortizzuolo presso la canonica. Gianni Vancini al sax e la Banda giovanile “John Lennon”, diretta da Mirco Besutti, daranno vita a un grande concerto jazz. Organizzano il Comune di Mirandola, la Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”, la Filarmonica “Guglielmo Andreoli”, in collaborazione coi comitati frazionali di Mirandola e Mirandola-Terre dei Pico.La serata del 29 giugno si inserisce nell’ambito della rassegna “Estate in frazione” 2023, che proseguirà fino all’11 settembre con concerti da non perdere. La serata sarà arricchita da uno spazio gastronomico con gnocco fritto e frittelle a cura della Parrocchia di Mortizzuolo. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Info: 0535/29724-507-658; turismo@comune.mirandola.mo.it.“Mirandolese doc”, diplomato con il massimo dei voti al conservatorio “Vecchi Tonelli” di Modena, Gianni Vancini ha al suo attivo due album. È il sassofonista ufficiale di Umberto Tozzi (dal 2002), Andrea Mingardi (dal 1997) ed ha collaborato con altri grandi artisti quali Antonella Ruggiero, Spagna, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Ron, Amedeo Minghi, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Stadio, Barbara Cola, Katia Ricciarelli, Luisa Corna, Lucio Dalla e Marco Masini. Anche in campo cameristico ha avuto numerose esperienze. Tra le sue collaborazioni internazionali si annoverano quelle con Ami Stewart, Carl Anderson, Kid Creole & the Coconuts e molti altri. Tra le sue apparizioni televisive ricordiamo quelle a Sanremo, al Pavarotti International, a Roxy Bar, a Domenica In, allo Zecchino d’Oro, a Un Disco per l’Estate, a Domenica 5 ed altre ancora. Come unico sassofonista italiano, nel 2013 ha avuto il privilegio di fare parte della “Dave Koz & friends at sea”. Attualmente insegna alla Fondazione Scuola di Musica di Mirandola e tiene master class in territorio nazionale e internazionale.Fondata nel 1998, la Banda “John Lennon”, è un’esperienza unica per la sua valenza socio-culturale come veicolo di abbattimento delle differenze. La “Lennon” ha svolto centinaia di concerti in tutta Italia, in Europa (Francia, Austria, Germania, Finlandia, Ungheria, Spagna e Repubblica Ceca) e in Giappone, riscuotendo sempre un grande apprezzamento da parte del pubblico. Ha realizzato importanti progetti con il professor Patrizio Bianchi (già Assessore alla Scuola della Regione Emilia Romagna e Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca durante il Governo Draghi), con il quale sono stati realizzati numerosi concerti, con progetti musicali originali. Dal 18 al 25 luglio 2023 la “Lennon” sarà a New York, dove presenterà due concerti.