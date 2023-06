“L’assassino immortale”, il nuovo libro di Luca Marchesi

È in libreria dal 31 maggio “L’assassino immortale”, il nuovo thriller del giornalista e scrittore Luca Marchesi per BookRoad. Ambientato in una tranquilla cittadina modenese, il romanzo entra subito nel vivo con il ritrovamento del corpo di una docente di matematica in pensione brutalmente torturata e uccisa nella sua abitazione.

La storia prende forma quando il maresciallo dei carabinieri Salvatore Milano e il pubblico ministero Eleonora De Pascalis si trovano a dover guidare le indagini su questo orrendo crimine. Affiancati da una figura misteriosa e affascinante, la bellissima cartomante del luogo Paola, i tre investigatori si imbattono in un fitto mistero che si estende nel corso di decenni. Attraverso una serie di indizi e scoperte scioccanti, Milano, De Pascalis e Paola svelano un’incredibile serie di omicidi efferati perpetrati nel corso degli anni da un pericoloso e sanguinario serial killer soprannominato il Ciribecco, l’uomo nero delle fole locali.

L’intera comunità del paese viene gettata nel panico mentre cercano di affrontare la terribile realtà dietro questi delitti. Ma le apparenze possono ingannare e il caso, apparentemente risolto, si trasforma in un intricato rompicapo per gli investigatori. Il terrore si intensifica quando viene scoperto il corpo di una seconda vittima, portando il trio a una corsa contro il tempo per fermare il Ciribecco e porre fine al suo regno di terrore.

“L’assassino immortale” è un romanzo avvincente che tiene i lettori sulle spine fin dalle prime pagine. Con la sua maestria narrativa, Luca Marchesi dipinge un quadro vivido e inquietante di un paese apparentemente tranquillo che nasconde segreti oscuri. Attraverso una scrittura coinvolgente e una suspense incalzante, il romanzo porta i lettori in un viaggio emozionante verso l’orrore e la lotta per la verità, ma lascia anche spazio a sentimenti come l’amore e l’amicizia. Un’indagine intricata e affascinante in cui Milano, De Pascalis e Paola si scontrano con un nemico senza scrupoli in una lotta per la giustizia e la sopravvivenza. “L’assassino immortale” promette di tenere i lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina, rivelando un finale che lascerà tutti senza parole.

