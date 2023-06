Luci in serie che brillano in cielo: nella serata di oggi, 14 giugno, di nuovo visibili i satelliti Starlink

Luci in serie che brillano nella notte: tanti gli avvistamenti segnalati sui social nei giorni scorsi, anche nella Bassa modenese. In tanti si sono chiesti di cosa si tratta: non è altro che un gruppo di satelliti che procedono in maniera coordinata, visibili a occhio nudo. Sono satelliti Starlink, di proprietà del miliardario Elon Musk (proprietario anche di Tesla e Twitter), usati per il segnale internet a banda larga.

Heavens-Above e selezionare la propria città. Nella serata di oggi, mercoledì 14 giugno, è in programma un nuovo passaggio dei satelliti Starlink visibile in tutta Italia: il passaggio inizierà alle ore 21.29 ad ovest e terminerà 6 minuti dopo in direzione est. Per sapere dove e quando questi satelliti saranno visibili dalla propria posizione, è possibile collegarsi al sitoe selezionare la propria città.

