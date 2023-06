Medtronic, a Mirandola una giornata di festa e condivisione per dipendenti e famigliari

MIRANDOLA – Lo scorso venerdì 9 giugno, si è svolto a Mirandola il “Medtronic Dar Summer Party”, organizzato da Mallinckrodt Dar del gruppo Medtronic nel parco aziendale. Un evento in un contesto volutamente informale che è stato solo l’ultimo di una serie di appuntamenti all’insegna alla condivisione dei valori di squadra e di rispetto reciproco che l’azienda ha promosso negli ultimi mesi.

“Nel sito di Mirandola – si legge nella nota stampa diffusa dall’azienda – lavorano quasi 400 persone impiegate nella produzione di disposable per anestesia e terapie respiratorie, persone che quotidianamente perseguono il miglior risultato possibile per il bene dei pazienti, rispettando i valori che per Medtronic Dar sono un faro su una strada fatta di innovazione ma anche di ascolto, confronto e inclusività”.

Venerdì scorso la squadra di Medtronic Dar e i famigliari dei dipendenti sono stati accolti nell’ampia area verde dell’azienda con musica, intrattenimento e tante attività per i più piccoli. Un evento conviviale che, con allegria e spensieratezza, ha favorito la socialità e la creazione di buoni rapporti interpersonali, alla base di un sano ambiente di lavoro.

“Crediamo che occasioni come questa – spiega Luca Spinardi, Manufacturing Director – rappresentino importanti momenti di condivisione per tutta la grande famiglia Medtronic Dar e che, rafforzando lo spirito di squadra che è uno dei valori aggiunti della nostra azienda, contribuiscano a incentivare lo scambio intergenerazionale, fra tutte le nostre persone”.

Per l’organizzazione del Summer Party l’azienda ha scelto partner locali come Radio Pico e l’associazione “Franciacorta” da sempre attiva nel mondo del volontariato, a conferma dell’attenzione di Medtronic Dar nei confronti del proprio territorio. Medtronic è leader globale in tecnologia, servizi e soluzioni per la salute con circa 95.000 persone che operano in 150 paesi. Le terapie e le soluzioni messe a punto da Medtronic abbracciano quattro aree (cardiovascolare, chirurgia medica, neuroscienza e diabetologia).

