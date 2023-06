Mille Miglia, giovedì 15 giugno il passaggio delle auto d’epoca a Modena

MODENA – Avverrà domani, giovedì 15 giugno, il passaggio a Modena della Mille Miglia, rievocazione storica che coinvolge auto d’epoca e che è giunta alla sua 41esima edizione. Le auto attraverseranno la città e in particolare il centro storico, un’occasione per continuare a celebrare la terra dei motori anche dopo il Motor Valley Fest.

La terza tappa della Mille Miglia, che ha preso il via martedì 13 giugno, coinvolgerà dunque la città di Modena e transiterà appunto domani all’ombra della Ghirlandina, a partire dalle ore 18 in poi. Il percorso della manifestazione, proveniente da Formigine, interesserà le vie Giardini, Muratori, Trento Trieste, largo Garibaldi, Emilia centro, piazza Torre, piazza Grande, corso Duomo, Emilia centro, Berengario, Bono da Nonantola, con ingresso al Novi Sad, dove verrà effettuato il controllo orario. Il corteo proseguirà in uscita da Modena percorrendo viale Monte Kosica, Storchi, via Zucchi ed Emilia ovest in direzione Reggio Emilia e successivamente Parma.

Queste le parole di Vincenzo Credi, presidente di Aci Modena: “Siamo molto contenti del passaggio della Mille Miglia, la gara più bella che c’è al mondo. Abbiamo portato qualche novità rispetto al passato, a partire dal percorso con il passaggio per l’Abetone e l’attraversamento di diversi comuni con tre prove speciali nella zona di Levizzano e Castelvetro, ovvero nella zona pedemontana. Avremo soprattutto un controllo a timbro davanti al castello di Formigine, un’assoluta novità anche grazie alla preziosissima collaborazione con i comuni di Modena e Formigine. L’altro controllo radio, invece, si svolgerà al Parco Novi Sad, dove è previsto il passaggio tra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì. Siamo molto soddisfatti, è un impegno gravoso ma molto bello ed emozionante per la nostra utenza. Speriamo che vada tutto bene, ringraziamo tutti i comuni coinvolti oltre a tutte le attrezzature e le questure con cui abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni. Il rapporto con le istituzioni è ottimo e questo ci permette di ottenere grandissimi risultati”.

