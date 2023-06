Minaccia con un coltello un coetaneo, 19enne denunciato

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino italiano di 19 anni per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere poichè trovato in possesso di un coltello a serramanico. Nella tarda serata di ieri, la Volante è intervenuta in via Nicolò dell’Abate per la segnalazione di un giovane, appartenente ad un gruppo di 4 persone, che stava minacciando con un coltello un coetaneo in strada. Gli agenti, prontamente intervenuti sul posto, perlustrando la zona, hanno individuato, vicino ad un’autovettura ivi parcheggiata, 4 ragazzi italiani corrispondenti alle descrizioni della segnalazione.

I giovani sono stati identificati e sottoposti a controllo. Un 19enne del gruppo, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di svariati reati, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm e lama di 7 cm, arma sottoposta a sequestro. Nei confronti del giovane indagato è stata emessa dal Questore la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal comune di Modena, con divieto di ritorno, della durata di 3 anni.

