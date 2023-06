Mirandola, 100 anni del liceo “Pico”: Pranzo del Centenario con ex studenti ed ex docenti

MIRANDOLA – A Mirandola si festeggia quest’anno il centenario della fondazione del liceo “Pico”, avvenuta appunto nel 1923. Per ex studenti ed ex docenti del liceo mirandolese sono, dunque, aperte le iscrizioni per il Pranzo del Centenario, che si svolgerà il prossimo 24 settembre, alle ore 12, presso Villa Fondo Tagliata, in via Tazio Nuvolari 23, a Mirandola.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: