Modena, dal 25 agosto al 18 settembre la Festa de l’Unità all’Ippodromo. In scena Paolo Rossi

MODENA -: questo il titolo della prossima edizione della, che si terrà. Definito il nuovo spazio che ospiterà la manifestazione, inizia a prendere corpo il calendario degli spettacoli.

Giovedì 7 settembre sarà in scena Paolo Rossi con ‘Scorrettissimo me’, lo spettacolo che unisce stand up a commedia dell'arte, i contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica, tra racconti sulla nuova censura (political corretta), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere.

Venerdì 8 settembre sarà invece la volta di Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, che sta portando in tour per l’Italia le sue ultime fatiche, racchiuse nel quarto album uscito nel 2023 dal titolo “la gente che sogna”. Autore già affermato e molto apprezzato da pubblico e critica, negli ultimi anni è stato ospite fisso della trasmissione di Daria Bignardi ‘L’assedio’ e nel corso del 2021 è stato selezionato in concorso al premio Tenco.

Soltanto un assaggio del ricco programma di iniziative, che porterà a Modena grandi nomi della musica, ma anche dello spettacolo e dell’informazione.