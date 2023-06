Novi, dal 24 giugno al 2 luglio torna l’AiaFolkFestival

NOVI DI MODENA – A Novi di Modena parte la quindicesima edizione di AiaFolkFestival, la kermesse ideata e organizzata dal Coro Mondine, con il patrocinio della regione Emilia-Romagna, della Proloco “Adriano Boccaletti”, del Comune e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, dedicata alla Pace.

Il XV AiaFolkFestival torna, come di consueto, a inizio estate. La programmazione si svilupperà, infatti, dal 24 giugno al 2 luglio 2023. Protagonista come sempre la musica, ma anche arte, poesia, letteratura, spettacolo e gastronomia renderanno vive le strade, gli spazi verdi, gli angoli nascosti e gli edifici storici del nostro comune. Anche in questa edizione troveremo la ormai attesa rassegna dedicate all’arte: RamificAZIONI, l’evento di Agri Land Art, che si terrà presso la Corte Frassona. Di seguito le dichiarazioni del comitato organizzativo della kermesse.

«Questo Festival è ormai l’evento culturale più importante e imponente del nostro Comune – spiega Manuela Rossi, presidente del Coro Mondine di Novi – e quest’anno si aggiunge anche il patrocinio della Regione Emilia-Romagna che ne aumenta la visibilità e l’interesse oltre i confini locali. Siamo giunti alla quindicesima edizione e ogni anno l’impegno è quello di mirare a una programmazione che tocchi le diverse declinazioni del folk senza mai abbassare la qualità delle proposte artistiche che animano la kermesse. La Pace sarà il tema di quest’anno e sarà il fil rouge che terrà uniti gli ospiti nazionali e internazionali, le rassegne d’arte, i reading, il teatro, la poesia, le letture e presentazione di libri con autori e, per la prima volta anche un concert-trekking lungo percorsi naturalistici del nostro territorio che culminerà all’arrivo con una proposta musicale inedita. Ed ecco allora che da sabato 24 a mercoledì 28 giugno, nella splendida cornice della Corte Frassona di via Gavello 5, si avvicenderanno una serie di autrici e autori con i loro libri . Contemporaneamente, gli artisti di LandArt saranno impegnati nell’allestimento di RamificAzioni 2023, la rassegna di installazioni di opere d’arte che dialogano con l’ambiente che le circonda. Giovedì 29 avrà inizio il lungo week end del Festival con la premiazione al mattino del Concorso di Poesie per la Pace, rivolto a tutte le classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Renzo Gasparini”, con menzione speciale per i partecipanti e consegna di un assegno di mille euro all’Istituto. La sera, al Parco della Resistenza, l’inaugurazione ufficiale della kermesse e il concerto degli Arakne Mediterranea che ci accompagneranno nelle calde e movimentate atmosfere del Salento nella notte della Taranta. La sera di Venerdì 30 ci si troverà tutti presso la Corte Frassona, per assistere alla magia di una serata dedicata al teatro con l’Associazione Teatro delle Brame di Reggio Emilia in “Vive di Nascosto” a cura di Elisa Brucellaria e Rahel Righi, una Performance di teatro e danza sulla memoria emotiva femminile. Sabato 1o luglio assisteremo invece a un evento del tutto inedito per il pubblico del Coro: alle 18.30, presso il parco della Resistenza, partirà un trekking per le campagne novesi a cura del Circolo Naturalistico Novese che si concluderà, dopo un paio di ore, con un concerto per la Pace che vedrà protagonisti lo stesso Coro delle Mondine diretto da Fulvia Gasparini e l’Orchestra sinfonica “Oro del Reno” diretta da Michela Tintoni. Un connubio innovativo tra musica classica e musica popolare che saprà certamente stupire i presenti! Infine domenica 2 luglio ci sarà una chiusura in grande stile, come ormai da tradizione per l’AiaFolkFestival, con EUPHONIA il Concerto FOLK–JAZZ di Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile».

«Tutto il mondo è un paese – aggiunge Diego Zanotti, responsabile dell’organizzazione del Festival – e Novi, per nove giorni, sarà un mondo in piccolo, che regalerà un Festival ricco di proposte musicali e culturali che in molti ci invidiano, facendo esibire sul nostro palco e proponendo in diversi luoghi del territorio nomi ed eventi all’altezza di una grande città. Oltre agli appuntamenti clou, il programma del Festival è costellato di tanti piccoli eventi che scandiranno queste ultime settimane a cavallo tra giugno e luglio. Eliselle, Geraldina Gottardi, Veronica Mondini, Anna Giraldo, Simone Terzi e Massimiliano Boschini sono le autrici e gli autori che si susseguiranno nelle serate aperitivo da sabato 24 a mercoledì 28 giugno, presso la Corte Frassona, presentando i loro libri e pubblicazioni. Elisa Lolli con Silvia Scotti cureranno il consueto spettacolo dal titolo “Favole remix”, dedicato ai più piccoli, che andrà in scena la mattina di sabato 1 luglio all’interno del Parcobaleno. Marco Manicardi, un caro amico del Coro, ci dedicherà ancora un suo reading sulla Pace in apertura dell’ultimo concerto del Festival domenica 2 luglio. Sempre domenica 2 luglio riconfermata anche quest’anno tutta la sezione dedicata alle arti figurative, coordinata dall’artista Carlo Moretti: nella corte di campagna Frassona, in via Gavello 5 si potranno ammirare, per tutta la giornata, le installazioni degli artisti ospiti di RamificAZIONI AgriLandArt 2023, curatrice Francesca Manzini».

L’AiaFolkFestival gode del patrocinio del Comune di Novi di Modena e della Proloco “Adriano Boccaletti” e da questa edizione, per la prima volta si aggiunge anche il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Per la parte musicale, artistica e culturale il festival usufruisce dell’indispensabile contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Per quasi tutta la durata del Festival, presso il parco della Resistenza, sarà funzionante “La Locanda della Mondina” per deliziare i palati più esigenti con menù tradizionali e non solo.

