Rapine nei lidi ferraresi, fermato un quindicenne

LIDO DI SPINA – Un ragazzo di soli 15 anni è stato fermato nei giorni scorsi dai Carabinieri in quanto sospettato di essere tra gli autori delle diverse rapine avvenute di recente nei lidi ferraresi e, in particolar modo, a Lido di Spina. Il giovane avrebbe agito insieme ad un gruppo di altre persone, al momento non ancora identificate e rintracciate dalle forze dell’ordine.

Le rapine si sono verificate lo scorso weekend: prima, un 16enne era stato rapinato di un berretto e di tutto il denaro che aveva nel proprio portafoglio, quindi tre ventenni, appena usciti da alcuni locali sulla spiaggia, hanno raccontato di essere stati accerchiati, minacciati con armi e costretti a consegnare il denaro che avevano nel portafogli.

Proprio da questo secondo gruppo di ragazzi rapinati è arrivata la descrizione del 15enne, poi fermato quando è stato trovato dai Carabinieri in possesso del berretto sottratto al ragazzo vittima della prima rapina. Il 15enne, tra gli autori delle rapine, è stato accompagnato presso un centro di accoglienza per minori nel bolognese, poi, in seguito alla convalida dell’arresto per il giovane è stata disposta la misura della permanenza in casa con divieto di comunicare con soggetti esterni ad eccezione dei genitori e dei servizi sociali.

