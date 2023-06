Riserva naturale casse espansione Secchia, raccolti 50 kg di rifiuti

“C’è una buona notizia che riguarda questa tappa: abbiamo raccolto un quantitativo di rifiuti inferiore alla solita media, e questo indica che il livello di attenzione alla tutela dell’ambiente, da parte di chi frequenta il parco, è già alta” ha dichiarato Gloria Mazzoni, presidente e amministratrice delegata di Airbank. “Siamo entusiasti, ma bisogna ricordare che si può fare ancora di più e non è mai troppo tardi per intervenire a tutela dell’ambiente".

CAMPOGALLIANO - Proteggere il pianeta significa partire dai piccoli gesti quotidiani, iniziando a tutelare le aree vicino casa e il proprio luogo di lavoro. È da questa idea che è nato, il progetto promosso da, l’azienda leader in Italia nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza ambientale, contro l’abbandono dei rifiuti che, dopo il successo del 2022, è giunto ora alla sua. Con questa iniziativa, Airbank intende incentivare la proattività di cittadini e aziende, sensibilizzando anche su potenziali sversamenti di sostanze pericolose. La nuova edizione diè partita dae la seconda tappa è approdata lo scorso 10 giugno alla, a, in provincia di: hanno partecipato 30 volontari, tra adulti e bambini, grazie anche alla collaborazione del partner di Airbank, azienda leader in distribuzione e consulenza per utensili elettrici e manuali, macchine utensili e strumenti di misura, che ha partecipato attivamente alla giornata di raccolta. Anche questa volta, il lavoro collettivo ha permesso di raccoglieretra carta, vetro, RAEE e indifferenziato.#Green4Life è anche sinonimo di: rappresenta un, che hanno la possibilità di supportare un ente/autorità locale: in particolare, in occasione di #Green4Life a Modena è stato donato all’Ente Parchi Emilia Centraleper diffondere le best practices per le azioni di pronto intervento antinquinamento e per gli sversamenti.