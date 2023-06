San Felice, in arrivo la Fiera di giugno

SAN FELICE SUL PANARO – Prenderà il via venerdì 16 giugno a San Felice sul Panaro, la Fiera di giugno, una tre giorni di spettacoli, musica e gastronomia che animerà le vie e le piazze del paese fino a domenica 18 giugno. Si comincia il 16 con la comicità di Duilio Pizzocchi e la musica di Renato Tabarroni che si esibiranno insieme in piazza Castello alle 21. Sempre venerdì, ma in piazza Matteotti, alle 21, concerto rock dei “Carica Papaya”.

Sabato 17 giugno dalle 17, in via Mazzini, “Auto show 2k 23”, car stereo tuning e auto storiche con la Boutique dell’autoradio. In piazza Matteotti, alle 21, concerto del gruppo “Farma e Cisti”, rock cover band. Nel corso della giornata, con la collaborazione delle Botteghe di San Felice, si svolgerà lo “sbaracco”: promozioni e sconti dei negozi cittadini con bancarelle esterne. Ma ci sarà anche il panino da Guinness, farcito ovviamente con il salame di San Felice.

Domenica 18 giugno, ultimo giorno della fiera, concerto del gruppo “Old Pistols” in piazza Castello alle 21, mentre, sempre alle 21, ma in piazza Matteotti “Rock in progress”, saggio della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Nel corso della giornata “Griglia via”, grigliata per le vie del paese. La griglia sarà collocata in via Ferraresi e i tavoli dislocati per il centro cittadino.

Dal 16 al 19 giugno funzionerà poi il luna park in piazza del Mercato con tante attrazioni per tutti i gusti. La fiera è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni cittadine e con il patrocinio del Comune. In occasione della fiera, il mercato di venerdì 16 e lunedì 19 giugno si trasferirà in piazza Italia. Ma sono anche altre le sorprese che la Pro Loco ha in serbo per i sanfeliciani. Una volta terminata la fiera, prenderà il via dal 21 giugno, tutti i mercoledì alle 21, il cinema estivo in piazza Matteotti. Gli appuntamenti proseguiranno fino a mercoledì 26 luglio. Dal 10 giugno e fino al 5 settembre, poi, il centro storico del paese è illuminato da un cielo stellato, una iniziativa pensata dalla Pro Loco per incuriosire i cittadini e portarli a vivere di più il “cuore” di San Felice.

Prosegue inoltre “E…state nei parchi”, dal 26 maggio al 27 luglio, una vera e propria “maratona” di due mesi di musica, cibo e allegria nei luoghi “green” cittadini. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21 (si veda comunicato numero 589 allegato). I martedì 13, 20 e 27 giugno, ci saranno anche i “Giochi in comune”, presso lo stadio di via Costa Giani, 1/5 dalle 20 alle 23. A fronteggiarsi nei “giochi di una volta”, sono nove agguerrite squadre composte da otto partecipanti di età compresa tra i 16 e 60 anni, di San Felice e dei Comuni limitrofi (si veda comunicato stampa 598 allegato). Infine dal 1°al 5 settembre si svolgerà la 410° edizione della fiera di settembre, a chiudere un’estate con tanti appuntamenti.

