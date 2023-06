San Felice, l’azienda BCR cerca figure specializzate nelle lavorazioni meccaniche

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELICE SUL PANARO - BCR, storica azienda di San Felice sul Panaro presente da più di quarant’anni nel settore della meccanica di precisione, è alla ricerca di nuove figure specializzate nelle lavorazioni meccaniche su macchine CNC, specialmente per quanto riguarda la fresatura.Nel dettaglio, l'azienda, che si propone come punto di riferimento nelle lavorazioni meccaniche del territorio, forte di un business in costante crescita e la cui costante attenzione alla tecnologia e all'innovazione, unite ad un team giovane e dinamico, le consentono di fornire un prodotto finito con un alto grado di personalizzazione richiede ai potenziali candidati per questo ruolo un'ottima conoscenza del disegno meccanico ed esperienza in ruolo analogo nel carico/scarico, attrezzaggio, piazzamento, controllo qualità bordo macchina. E' richiesta, inoltre, la disponibilità di lavoro su due turni. Chi fosse interessato a candidarsi per ricoprire il ruolo richiesto, può contattare l’azienda all’indirizzo mail: virginia.forte@comall.it