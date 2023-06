San Felice, spettacoli, musica e gastronomia: prosegue la Fiera di giugno

SAN FELICE SUL PANARO – Prosegue a San Felice sul Panaro, la fiera di giugno, una tre giorni di spettacoli, musica e gastronomia che sta animando le vie e le piazze del paese.

Sabato 17 giugno dalle 17, in via Mazzini, “Auto show 2k 23”, car stereo tuning e auto storiche con la Boutique dell’autoradio. In piazza Matteotti, alle 21, concerto del gruppo “Farma e Cisti”, rock cover band. Nel corso della giornata, con la collaborazione delle Botteghe di San Felice, si svolgerà lo “sbaracco”: promozioni e sconti dei negozi cittadini con bancarelle esterne.

Ma ci sarà anche il panino da Guinness, farcito ovviamente con il salame di San Felice. Domenica 18 giugno, ultimo giorno della fiera, concerto del gruppo “Old Pistols” in piazza Castello alle 21, mentre, sempre alle 21, ma in piazza Matteotti “Rock in progress”, saggio della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Alle 20 “Griglia via”, grigliata per le vie del paese.

La griglia sarà collocata in via Ferraresi e i tavoli dislocati per il centro cittadino. Fino al 19 giugno funziona poi il luna park in piazza del Mercato con tante attrazioni per tutti i gusti. La fiera è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni cittadine e con il patrocinio del Comune. In occasione della fiera, anche il mercato di lunedì 19 giugno si trasferirà in piazza Italia.

